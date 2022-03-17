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MLB／金鶯提報價10年84億 要在自由市場搶柯瑞亞

聯合新聞網 / 綜合報導
大聯盟分析師爆料，金鶯已向柯瑞亞提出至少10年、3億美元的報價。 美聯社
大聯盟分析師爆料，金鶯已向柯瑞亞提出至少10年、3億美元的報價。 美聯社

大聯盟封館結束，球員陸續找到自己的歸宿，被稱為自由市場最大咖的柯瑞亞（Carlos Correa）卻遲遲未傳出簽約消息，不過今天出現最新進展，大聯盟分析師韋蘭德（Ben Verlander）指出，金鶯已向柯瑞亞提出至少10年、3億美元（約新台幣84億7400萬元）報價。

其實早在封館前，大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）就曾透露，柯瑞亞希望能比照大都會隊明星游擊手林多（Francisco Lindor）簽下10年3.41億美元（約新台幣96億3600萬元）合約，所以才會選擇加入「吸血鬼經紀人」波拉斯（Scott Boras）的行列。

而封館前，老虎隊原先也有意網羅柯瑞亞，不過這位明星游擊手「獅子大開口」要求3億美元以上合約，嚇得老虎連忙打退堂鼓，轉而追求貝茲（Javier Baez），最終老虎也以6年1.4億美元簽下他。因此若柯瑞亞點頭答應金鶯的報價，游擊手FA市場上將只剩下史托瑞（Trevor Story）一人。

近年來金鶯積弱不振，過去5年4度墊底，2018、19、21年甚至都創下慘烈的「百敗」，球隊面臨重建期，不過有美國媒體認為，金鶯陣中還有前途無可限量的小將穆林斯（Cedric Mullins），以及打破隊史簽約金紀錄的捕手狀元拉契曼（Adley Rutschman），雖然今年賽季還無法完成重建，但若柯瑞亞真的加盟，勢必能加速快重建速度，美媒也看好他們能在明年賽季重建完成，未來實力不容小覷。

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