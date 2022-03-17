MLB／金鶯提報價10年84億 要在自由市場搶柯瑞亞

39歲的大都會隊球星卡諾（Robinson Cano）前年被抓到二度使用禁藥，遭重罰禁賽一年，今天他為此公開向大眾致歉，不過被問到用藥原因等細節，他一概閃躲，不願正面回應。

2022-03-17 16:45