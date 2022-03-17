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MLB／二度用禁藥卡諾公開致歉 原因細節避而不談

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會卡諾召開記者會。 擷圖自推特
大都會卡諾召開記者會。 擷圖自推特

39歲的大都會隊球星卡諾（Robinson Cano）前年被抓到二度使用禁藥，遭重罰禁賽一年，今天他為此公開向大眾致歉，不過被問到用藥原因等細節，他一概閃躲，不願正面回應。

2020年季後，卡諾被驗出服用肌肉增強劑「史丹諾」（Stanozolol），遭聯盟處以禁賽一整季，因為這已是他第二次被驗出禁藥，前一次是2018年在水手時，被驗出「呋塞米」（furosemide），這種藥物雖無法直接增強運動表現，但仍算是一種利尿劑，通常用來掩蓋其他藥物，聯盟因此懷疑卡諾有快速代謝其他藥物之嫌，對卡諾處以80場禁賽處份。

對此，卡諾今天在記者會上公開向大都會球團、隊友、球迷和在場記者道歉，並說「我沒有任何的藉口」，也表示自己真的很喜歡打棒球，因此禁賽讓他相當不好受。

接下來媒體追問有關用藥的細節，包含能否保證不會再有第3次（再犯將終身禁賽）卡諾卻一概不正面回應，只說「我來這裡是為了道歉」，並透露自己為了迎接今年球季到來已做足準備，希望能幫助球隊奪冠。

現年39歲的卡諾與王建民「同梯」，都於2005年披條紋球衣登上大聯盟，再王建民活躍於洋基時期優異的打擊能與守備能力時常被國內球迷稱為「台灣之友」。

2013年卡諾以10年2.4億美元大約轉戰水手，並曾在16年敲出生涯新高的單季39轟，然而2018年捲入禁藥疑雲，隔年被交易至大都會，107場出賽表現平平，打擊率.256、敲13轟。

2020年縮水賽季，卡諾出賽49場，繳出打擊率.316、10轟，看似有回春跡象，但沒想到再度被抓包使用禁藥，使得2021年球季整年都無法出賽。目前他的合約還剩下2年、年薪約2400萬美元。

記者會 卡諾 大都會

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