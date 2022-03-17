MLB／薛則迫不及待迎接實戰 要讓球迷罵自己投得多爛

大聯盟新球季還有3周就要開打，大都會隊巨投薛則（Max Scherzer）今天在模擬賽登板，為官辦熱身賽做準備，這位年薪超過4333萬美元的球星很開心，希望趕快在球迷面前展現球技。

大都會和薛則簽下3年1.3億美元合約，這位37歲老將成為史上首位年薪超過4千萬美元的球員，最近身為勞資談判代表，11日總算結束長達99天封館，讓他大大鬆了一口氣。

薛則今天在春訓基地面對隊友，用59球完成4局任務，被史密斯（Dominic Smith）轟出雙響砲，這位26歲外野手並未做出開轟後招牌搥胸動作，笑說：「又不算數，一點也不重要。」

大聯盟各隊都已開訓，明起展開官辦熱身賽，薛則在模擬賽暖身，看來心情不錯，不過仍想趕快在正式比賽投給球迷看，預定下周將在熱身賽初登板。

薛則認為，有裁判站在本壘板後面，感覺還是比較真實一些，比賽強度也會增加，他說：「我就是想要球迷，希望他們對我大喊大叫，說我投得有多爛，等不及了。」