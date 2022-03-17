MLB／回家打球！前勇士「珍珠項鍊」彼德森加盟巨人

去年因「珍珠項鍊」爆紅的勇士隊29歲外野手彼德森（Joc Pederson）季後成為自由球員，今天大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）爆料，他和家鄉球隊巨人已達成1年600萬美元（約新台幣1.7億）合約。

上季例行賽最後幾天，彼德森戴起珍珠項鍊，沒想到這串珍珠項鍊就此成為他和球隊的幸運物，奪冠遊行時彼德森還邊抽雪茄，邊拿著珍珠項鍊發送給現場球迷，形成特殊的場面景象。而據《運動畫刊》報導，彼德森所配戴的珍珠項鍊在封王遊行後已被送往美國棒球名人堂，成為博物館的收藏品。

彼德森在2014年至2020年效力於道奇，去年轉戰小熊，季中時勇士用農場潛力好手波爾（Bryce Ball）將他交易過來。

彼德森在道奇的最後4年隨隊打過3次世界大賽（2017、18、20年），每年都開轟，上季在勇士表現同樣英勇，他在國聯分區系列賽G3對釀酒人時，代打敲出關鍵3分砲，國聯冠軍賽G2對上前東家道奇，砲轟薛則（Max Scherzer）追平比分，成為名符其實的「10月先生」，最終也順利隨勇士奪冠，成為史上第九位連2年拿到世界大賽冠軍戒指球員。

彼德森上季合計出賽137場，敲出18轟、61分打點，打擊三圍.238/.310/.422，OPS 0.732。