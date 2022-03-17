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MLB／揮別15年老東家 弗里曼寫給勇士的感性告別

聯合新聞網 / 綜合報導
弗里曼在勇士一待就是15年，這次分別讓他相當不捨，在IG感性寫下給勇士的告別信。 路透社
弗里曼在勇士一待就是15年，這次分別讓他相當不捨，在IG感性寫下給勇士的告別信。 路透社

在當了15年勇士人後，明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）今天正式宣告轉戰道奇。昨晚，他在個人IG寫下給勇士的告別信：「雖然我們相處的時光將走到盡頭，我仍期待再一次見到你們、在你們面前打球。當那個時刻到來，希望你們記得我們一起創造過的美好回憶。我愛你勇士王國（Braves Country）！永遠的冠軍！」

2007年，弗里曼以高中生身分被勇士選中，2010年9月登上大聯盟，隔年就站穩先發，成為球隊主力一壘手。弗里曼昨晚在IG感性地表示，成為勇士的一員令他非常光榮，回顧待在勇士的日子，他寫道：「我們共同經歷了最高的高峰，以及一些低潮，但也是因為這些低潮，讓去年變得更特別。」

勇士對弗里曼而言，不只代表著他職棒生涯的大半部時光，也是他的青春歲月：「你們一路看著我成長，從面容稚嫩的男孩，到和我深愛的妻子結婚、見證我們將3個美麗的男孩帶到這世上，我很高興自己的家庭成為你們的一份子！」

弗里曼也感謝教練、隊友、訓練員、工作人員等：「我打從心底感謝你們，有你們為我歡呼是最棒的事情，希望我這些年來曾為你們的家庭帶來歡笑。」

文末，弗里曼表示自己多年來都全力付出，希望大家看見他的努力。雖然自己即將離開，但他會由衷地期待再一次見到勇士，「當那個時刻到來，希望你們記得我們一起創造過的美好回憶。我愛你勇士王國（Braves Country）！永遠的冠軍！」

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