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MLB／聽取哈波建言 費城人簽強打史瓦柏補外野空缺

聯合新聞網 / 綜合報導
國民以4年7900萬美元簽下重砲史瓦柏。 美聯社
國民以4年7900萬美元簽下重砲史瓦柏。 美聯社

據大聯盟官網報導，上季效力於國民、紅襪的29歲明星強打史瓦柏（Kyle Schwarber）將以4年7900萬美元（約新台幣22億5000萬元）合約轉戰費城人。

費城人已長達10年沒打進季後賽，陣中頭號強打球星哈波（Bryce Harper）日前就曾提出建言，認為史瓦柏是球隊左外野防區可補強的目標，「他是位身經百戰的贏家，無論他在哪支球隊，他都表現的非常好，他給了我們很棒的機會去填補左外野的空白，也給了球隊很棒的機會讓我們變得更好。」

哈波表示，隨著同分區的勇士、大都會戰力不斷提升，費城人也必須變得更強：「我們是來贏球的，我們想打造一支勝利的隊伍、成為常勝軍，而網羅史瓦柏這樣的強打對球隊來說獲益良多。」

史瓦柏上季先後效力國民、紅襪共出賽113場，繳出32轟、71分打點，打擊三圍.266/.374/.554，OPS高達0.928。據消息人士透露，史瓦柏已同意簽約，目前正在等待體檢，預計將在本週末前抵達費城人春訓報到。

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