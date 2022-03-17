MLB／瑞佐回鍋洋基擠壓沃特 前美聯全壘打王地位恐不保

洋基隊確定簽回重砲一壘手瑞佐（Anthony Rizzo），守備位置衝突的沃特（Luke Voit）立刻成為紐約體追逐焦點，開始猜測這位前年美聯全壘打王的未來，他也知道媒體要問什麼，回說：「我現在仍穿洋基球衣，現在就是好好練球，看看會發生什麼事。」

瑞佐在去年「731大限前」被小熊隊交易到洋基，轉隊後出賽49場締造8轟、21分打點，再獲2年3200萬美元新約，直接對沃特產生排擠效應。

沃特2018年被紅雀隊換到洋基，前年縮水球季出賽56場，以22轟奪下美聯全壘打王，去年因為左膝傷勢只打68場，全壘打掉到11支，新球季面臨更大挑戰。

連續兩年目睹球團高層簽下瑞佐，新球季先發地位看來就要不保，沃特表示，目前唯一能做的就是春訓努力打拚，還未和球團內部聊到此事。

他說：「有個小聯盟教練告訴我，要隨時打給另29支球隊看，現在做好該做的事，等著看會發生什麼事，現在仍是洋基球員。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，換成沃特的立場，就知這對他確實是艱難狀況。