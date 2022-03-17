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MLB／季後賽14安宰殺道奇 勇士簽回國聯冠軍戰MVP

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士以2年1800萬美元（約新台幣5億1300萬元）合約，簽回去年國聯冠軍系列賽MVP羅沙里歐。 歐新社
勇士以2年1800萬美元（約新台幣5億1300萬元）合約，簽回去年國聯冠軍系列賽MVP羅沙里歐。 歐新社

幾乎確定不簽回明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）後，有著一定薪資預算可運用的勇士進行補強，今天他們宣布以2年1800萬美元（約新台幣5億1300萬元）合約，簽回去年國聯冠軍系列賽MVP羅沙里歐（Eddie Rosario）。

去年季前才與守護者（前印地安人）簽下一年約的羅沙里歐季中就被送至勇士，他把握上場機會，例行賽出賽33場打擊率.271、OPS .903，並有7發全壘打。

進入季後賽後羅沙里歐的表現更加搶眼，尤其在國聯冠軍系列賽對上道奇時打擊大爆發，25打數共敲14安其中包含3轟，貢獻9分打點，成為史上第二位在季後單一系列賽兩度單場4安的選手，最終獲選該系列賽MVP。

勇士日前才剛與強打一壘手歐森（Matt Olson）簽下8年1.68億美元（約新台幣4億7865萬元）合約，接著再以2年1000萬美元合約（約新台幣2億8500萬元）網羅34歲右投麥克修（Collin McHugh）。

除了左打外野手羅沙里歐外，勇士也以非保障的1年100萬美元（約新台幣2847萬元）合約簽下外野手迪克森（Alex Dickerson）增添戰力，2021年賽季他出賽111場，打擊率.233、OPS .725共敲出13發全壘打。

薪資 勇士

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