MLB／運動家清倉大拍賣 明星三壘手查普曼轉戰藍鳥

運動家在封館結束後「大出清」,繼先前的巴塞特(Chris Bassitt)、歐森(Matt Olson)後,運動家今天再送出28歲明星三壘手查普曼(Matt Chapman),向藍鳥換來4名潛力新秀。

2017年查普曼加盟皇家,並在同年登上大聯盟,2018年守備表現大放異彩,一舉拿下威爾森年度防守獎、防守聖經獎以及生涯第一座金手套獎。2019年他打出生涯單季新高的36轟入選明星賽,去年球季打擊三圍.210/.314/.403,繳出27轟,並拿下個人第3座美聯三壘手金手套獎。

大聯盟官網指出,藍鳥送出右投手霍格倫德(Gunnar Hoglund)、左投手羅格(Zach Logue)、左投手史尼德(Kirby Snead)、游擊手史密斯(Kevin Smith),向運動家換來查普曼。

封館結束後,運動家隊陸續把主力球員送出,陣中王牌投手巴塞特被送至大都會,強打一壘手歐森則交易到勇士隊。

OFFICIAL: We've acquired 3x Gold Glover, 2x Platinum Glover, and All-Star 3B Matt Chapman from the A's in exchange for 4 players.



Welcome, @mattchap6! ⭐️ pic.twitter.com/ABJIcDOZHB