MLB／運動家清倉大拍賣 明星三壘手查普曼轉戰藍鳥

運動家在封館結束後「大出清」，繼先前的巴塞特（Chris Bassitt）、歐森（Matt Olson）後，運動家今天再送出28歲明星三壘手查普曼（Matt Chapman），向藍鳥換來4名潛力新秀。

2017年查普曼加盟皇家，並在同年登上大聯盟，2018年守備表現大放異彩，一舉拿下威爾森年度防守獎、防守聖經獎以及生涯第一座金手套獎。2019年他打出生涯單季新高的36轟入選明星賽，去年球季打擊三圍.210/.314/.403，繳出27轟，並拿下個人第3座美聯三壘手金手套獎。

大聯盟官網指出，藍鳥送出右投手霍格倫德（Gunnar Hoglund）、左投手羅格（Zach Logue）、左投手史尼德（Kirby Snead）、游擊手史密斯（Kevin Smith），向運動家換來查普曼。

封館結束後，運動家隊陸續把主力球員送出，陣中王牌投手巴塞特被送至大都會，強打一壘手歐森則交易到勇士隊。