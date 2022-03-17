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MLB／基襪大戰意外成開幕戰 新球季大打雙重賽消化賽程

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
大聯盟新球季確定4月8日開打，比原定日期延後一周，在洋基球場進行的「基襪大戰」成為開幕戰。 歐新社
大聯盟新球季確定4月8日開打，比原定日期延後一周，在洋基球場進行的「基襪大戰」成為開幕戰。 歐新社

大聯盟新球季確定4月8日開打，比原定日期延後一周，在洋基球場進行的「基襪大戰」成為開幕戰，也是洋基、紅襪這兩個世仇從2005年球季後，又在開季日成為全聯盟率先開打的比賽。

大聯盟球團、球員工會11日簽定5年新版協議書，到2026年不會再出現封館場面，但今年原定4月1日開打的比賽延後7天，開季首日安排9場比賽，洋基、紅襪之戰意外成為開幕戰，將在4月8日半夜1點（美東時間4月7日中午1點）開打。

衛冕世界大賽冠軍的勇士隊，4月8日將在主場迎戰紅人隊。

由於各隊維持162場比賽不變，原定開季首周打算直接取消的91場比賽，官方現在決定再增加30組雙重賽，消化這些賽事，讓球季在10月6日落幕。

今年開季前兩天，分別有9場、11場比賽，旅美好手張育成效力的守護者隊，4月8日在客場和皇家隊交手，雙方展開4連戰首戰；至於30隊都亮相，15場比賽全面開打是4月10日。

大聯盟官方熱身賽明天開打，各隊到開幕戰前只剩3周調整時間。

洋基 大聯盟 紅襪

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