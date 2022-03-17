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MLB／鳳還巢！ 「Z魔神」葛蘭基重返生涯起點皇家

聯合新聞網 / 綜合報導
葛蘭基職棒生涯的起點就是皇家，並在2009年拿下美聯塞揚獎。 美聯社
葛蘭基職棒生涯的起點就是皇家，並在2009年拿下美聯塞揚獎。 美聯社

6度入選明星賽的38歲塞揚強投葛蘭基（Zack Greinke）確定重返職棒生涯起點皇家隊，據大聯盟官網記者羅傑斯（Anne Rogers）報導，雙方簽訂的合約雖然僅一年，但包含了200萬美元的激勵條款，因此「Z魔神」今年年薪最高將能上看1500萬美元（約新台幣4億2752萬元）。

2002年選秀會，皇家在首輪第六順位選進這位未來的塞揚獎得主，葛蘭基於2004年5月登上大聯盟，2009年，他出賽33場，以16勝8敗、防禦率2.16的成績摘下防禦率王與美聯塞揚獎。

不過，葛蘭基在2011年被送至釀酒人，而後待過天使、道奇、響尾蛇，19年季中轉戰太空人，在該年的世界大賽投出亮眼成績。上季他在太空人出賽30場，有29場先發，拿下11勝6敗、防禦率4.16的成績，並送出120K。

雖然葛蘭基的身手不如年輕時期，但仍能擔起先發吃局數的任務，此外，他18年職棒生涯、22次季後賽出賽都累積了相當寶貴的經驗。截至上季，他一共出賽530場，拿下219勝132敗、防禦率3.41，並已累積2809次三振，是現役最有機會進入3000K俱樂部的投手。

太空人

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