MLB／大谷翔平驚險接住強襲球 隊友：我差點失業

大谷翔平今天在Live BP（實戰投打練習）登板，最快球速來到158公里，然而一顆強勁的投手方向強襲球，讓球迷嚇出一身冷汗，直呼：「我的心臟差點停止。」

事情發生在大谷翔平面對第一名打者王基恩（Kean Wong）時，王基恩將一顆指叉球打到大谷頭部方向，引起旁觀者驚呼，還好大谷不僅閃開還用手套把球接住，還對王基恩笑了笑。

大谷隨後繼續投球，一共投了33球，面對7名打者，才結束收工，王基恩打完那個打席後，對現場記者說：「我的老天，我差點丟掉工作了。」

美國媒體「ABC7」記者山多瓦（Curt Sandoval）放上這段影片，並表達對於大谷反應能力的驚艷「我可以一周8天都看這傢伙打球」，也有人回應，以大谷這個守備能力，去年應該要拿下美聯金手套。