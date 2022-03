MLB／大谷翔平驚險接住強襲球 隊友：我差點失業

大谷翔平今天在Live BP(實戰投打練習)登板,最快球速來到158公里,然而一顆強勁的投手方向強襲球,讓球迷嚇出一身冷汗,直呼:「我的心臟差點停止。」

事情發生在大谷翔平面對第一名打者王基恩(Kean Wong)時,王基恩將一顆指叉球打到大谷頭部方向,引起旁觀者驚呼,還好大谷不僅閃開還用手套把球接住,還對王基恩笑了笑。

大谷隨後繼續投球,一共投了33球,面對7名打者,才結束收工,王基恩打完那個打席後,對現場記者說:「我的老天,我差點丟掉工作了。」

美國媒體「ABC7」記者山多瓦(Curt Sandoval)放上這段影片,並表達對於大谷反應能力的驚艷「我可以一周8天都看這傢伙打球」,也有人回應,以大谷這個守備能力,去年應該要拿下美聯金手套。

Look 👀 out!!!!

A sigh of relief for the @Angels and their fans on this comeback to star Shohei Otani!

Yikes!!!!#Angels #MLB #abc7eyewitness pic.twitter.com/7PIxj5GdwE