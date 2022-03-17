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MLB／7年1.82億美元簽布萊恩 洛磯組隊轉向不「坦」了

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
明星三壘手布萊恩（Kris Bryant）將與洛磯隊簽下7年1.82億美元（約51.7億新臺幣）合約。 美聯社
明星三壘手布萊恩（Kris Bryant）將與洛磯隊簽下7年1.82億美元（約51.7億新臺幣）合約。 美聯社

明星三壘手布萊恩（Kris Bryant）將與洛磯隊簽下7年1.82億美元（約51.7億新臺幣）合約，根據美國媒體報導，合約中還包括完整的拒絕交易條款，代表到36歲之前，布萊恩可能都會是洛磯隊的新一代看板人物。

30歲的布萊恩生涯在小熊隊發光發熱，直到去年季中被交易到巨人隊，生涯7年平均打擊率2成78，合計敲出167發全壘打，去年球季是打擊率2成65、25轟，也入選生涯第4次的明星賽，過去還拿過新人王及MVP兩座大獎。

布萊恩季後成為自由球員後，與洛磯簽下一份大約，這也是洛磯隊史最大張的自由球員合約，目前仍有待體檢通過，因此球隊目前暫未證實此事，布萊恩的最大價值是不僅能打，還能夠守一、三壘及外野，是頂級版的工具人。

洛磯隊雖然簽下這名明星級球員，但依舊不被看好能在國聯西區封王，原因在於近年陸續放走亞瑞納多（Nolan Arenado）、史托瑞（Trevor Story）等強將，原本看似走向重建方向，卻又急轉彎想回到競爭行列。

布萊恩 洛磯 明星賽

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