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MLB／費城人不讓了！ 傳積極爭取布萊恩與哈波組MVP連線

聯合新聞網 / 綜合報導
費城隊傳將目標鎖定「老大」布萊恩（Kris Bryant），有意加強外野防區及打線火力。 歐新社
費城隊傳將目標鎖定「老大」布萊恩（Kris Bryant），有意加強外野防區及打線火力。 歐新社

已連續10年未闖進季後賽的費城人，如今傳出他們將目標鎖定「老大」布萊恩（Kris Bryant），有意加強外野防區及打線火力。

目前仍待價而沽的前MVP三壘手布萊恩，先前傳出大都會、洛磯有意延攬，但前者最後轉換補強目標，後者則仍在協商中，讓尚未找到歸屬的布萊恩未來動向備受關注。如今傳出費城人將積極出手爭取，有望與陣中看板球星球星哈波（Bryce Harper）組成MVP連線。

據外媒指出，現年29歲的布萊恩具有多樣性的守備能力，能守一壘、三壘、左外野和擔任DH，況且他的打擊能力也毋庸置疑，若「友愛之邦」順利將他簽下，將有助於球隊打線與守備，也能順勢填補改披釀酒人戰袍麥卡臣（Andrew McCutchen）的空缺，與彌補年輕小將波姆（Alec Bohm）守備不穩的問題。

曾四度獲選明星賽並在2016年助小熊奪下世界大賽冠軍的布萊恩，今年季中被交易至巨人，並隨隊打入季後賽，卻在國聯分區系列賽慘遭道奇淘汰，留25轟、WAR值3.6，wRC+123的不俗成績。先前費城人主砲哈波也特別點名希望球隊能補強布萊恩，以增加野手深度，提升打線競爭力

競爭力

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