MLB／藍鳥招募影片成加盟關鍵 菊池雄星：這對我意義深遠

大聯盟解封、自由市場再度重啟。日籍投手菊池雄星以3年3600萬美元（約台幣10.2億元）轉戰新東家藍鳥，他也在記者會點出加入球隊原因，全源自於一支觸動人心的影片。

菊池雄星在記者會透露藍鳥隊發給他一段視頻，內容包括總管艾特金斯（Ross Atkins）和新隊友對他的評價，他開心表示，「影片裡展示了多倫多明亮、優良的環境，還有球團人員及隊友們對我的說的話，那席話對我來說意義深遠，我很高興能來到這裡。」

藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）也對於這名新成員讚譽有加，因為菊池雄星在當天凌晨4點才抵達佛羅里達，就馬不停蹄地感到基地與隊友練習，對此主帥給出高評價，「此事說明了他是怎麽樣的選手。」

蒙托亞也提到當合約敲定時，自己和隊上所有人都忍不住握拳大喊，「太棒了，我們得到他了！我知道他想要什麼，他想贏。」藍鳥目前先發輪值有強投貝瑞歐斯（Jose Berrios）、高斯曼（Kevin Gausman）、柳賢振、新秀馬諾亞（Alek Manoah），如今再加上菊池雄星，先發輪值有望展現強大的宰制力。