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MLB／放棄弗里曼？ 洋基2年9億續約一壘手瑞佐

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基以兩年合約續簽一壘手瑞佐。 路透
洋基以兩年合約續簽一壘手瑞佐。 路透

據多家美國媒體報導，上季從小熊轉至洋基的重砲一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）確定與洋基簽下一紙2年3200萬美元（約新台幣9億1600萬元）合約。

瑞佐於2012年加盟小熊，一待就是10年，期間他和球隊一同打破山羊魔咒，奪下世界大賽冠軍。去年小熊進行重整，瑞佐因此被交易至洋基，上個賽季他為條紋軍出賽49場，打擊三圍.249/.340/.428，並有8轟表現。

原本一直有風聲傳出洋基想爭取明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman），但如今他們選擇續簽瑞佐，幾乎如同宣告了球隊不會砸錢簽下同為左打、一壘手的弗里曼。

然而，瑞佐曾在2008年罹患淋巴癌，因此他至今仍未接種新冠肺炎疫苗，這使得他無法在洋基主場、大都會和藍鳥客場出賽。

疫苗 美國 Anthony Rizzo 弗里曼

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