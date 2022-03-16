聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／放棄弗里曼？ 洋基2年9億續約一壘手瑞佐
據多家美國媒體報導，上季從小熊轉至洋基的重砲一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）確定與洋基簽下一紙2年3200萬美元（約新台幣9億1600萬元）合約。
瑞佐於2012年加盟小熊，一待就是10年，期間他和球隊一同打破山羊魔咒，奪下世界大賽冠軍。去年小熊進行重整，瑞佐因此被交易至洋基，上個賽季他為條紋軍出賽49場，打擊三圍.249/.340/.428，並有8轟表現。
原本一直有風聲傳出洋基想爭取明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman），但如今他們選擇續簽瑞佐，幾乎如同宣告了球隊不會砸錢簽下同為左打、一壘手的弗里曼。
然而，瑞佐曾在2008年罹患淋巴癌，因此他至今仍未接種新冠肺炎疫苗，這使得他無法在洋基主場、大都會和藍鳥客場出賽。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言