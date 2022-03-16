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MLB／盼開季前談妥延長合約 賈吉再喊話：想穿條紋衣

聯合新聞網 / 綜合報導
「法官」賈吉近日再向洋基喊話，表示自己「想穿條紋衣」。 美聯社
「法官」賈吉近日再向洋基喊話，表示自己「想穿條紋衣」。 美聯社

洋基隊主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）去年受訪時就曾表明自己想當終身洋基人，近日他再度重申自己「想穿條紋衣」，並表示希望在球季開打之前就搞定與球隊的延長合約。

今年球季結束後，賈吉將成為自由球員，不過他2月份時曾在節目上說：「你當然會想成為自由球員、到市場測試身價，但是，我已經很幸運地身處在最棒的球隊，誰會想去其他地方呢？」再度表明了自己對洋基的忠誠。

洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）則表示，預計會在球季開始前與賈吉展開延長合約談判：「如果可以的話，希望能簽回他。」凱許曼提到，雙方談約的最大要點就是進行溝通、取得共識，但談約的過程球團方會盡量保密，並會盡力讓賈吉繼續留在洋基。

賈吉則希望能在開幕前談好延長合約，「今年我們有很多事情得關注，贏下分區、在紐約贏下世界大賽冠軍。我不想讓延長合約的事情困擾我一整年。」他補充，若無法和球隊在開幕前敲定合約，那他希望於季後再談判以免賽季時分心。

將滿30歲的賈吉上季表現攻守俱佳，他生涯第三度入選明星賽，還拿下生涯第2座銀棒獎與首座防守聖經獎肯定。

紐約 賈吉 洋基 自由球員

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