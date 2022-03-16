MLB／3天換3隊最終披條紋衣 洋基新同學：從小就是死忠球迷

基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）在過去幾天二度轉隊，才剛去到雙城沒多久，隔天就被送到紐約穿上條紋戰袍，他坦言「好像連2天經歷『開學第一天』」，而他也大方承認自己從小就是洋基球迷。

基納法利法在過去4季都是遊騎兵倚重的內野手，他還在2020年奪下三壘金手套獎，去年他主要鎮守游擊防區，但遊騎兵在去年季後重金網羅席格（Corey Seager）、希米恩（Marcus Semien）等大咖內野手，讓他在球隊的定位受到影響。

基納法利法表示，春訓開始前兩天還接到球團通知自己會是開季三壘手，沒想到隨後就被送到雙城、隔天再去到洋基，對此他幽默地說：「滿有趣的，好像連續2天經歷『開學第一天』。」

凱納法利法被交易後在推特放上自己將落腮鬍刮乾淨的影片、並發文表示想和洋基隊傳奇游擊手基特（Derek Jeter）看齊，他還透露，其實自己從小就是洋基迷，「我從未告訴過其他隊，你總不能待在其他隊還說自己想要成為洋基人，我就只是埋頭苦幹，對於有機會來到洋基我感到非常自豪。」

至於今後在洋基的背號，基納法利法選擇改穿12號球衣，被問及原因時他幽默表示：「（幾乎）每個號碼都被退休了。」