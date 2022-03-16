聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／要作客藍鳥打球 紅襪兩主力妥協接種疫苗
加拿大政府規定，外國人必須完整接種疫苗才能入境，為了要作客藍鳥隊賽事，紅襪隊游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）、二壘手阿洛尤（Christian Arroyo）妥協了，兩人都已接種疫苗。
紅襪隊去年接種疫苗人數比例未達到85%的放寬防疫標準門檻，其中未注射疫苗到就有波賈茲、阿洛尤兩人，但今年球季因應加拿大規定，阿洛尤在封館期間接種，波賈茲則未透露時間。
美聯東區球隊今年在多倫多有10場比賽，如果無法證明接種疫苗，比賽期間將被列入限制名單無法參加，而且根據新版勞資協議，這段時間也不會計薪。
對於兩位球員選擇接種疫苗，紅襪隊總裁甘乃迪（Sam Kennedy）表示：「我知道有幾位球員原本沒有接種的，現在都注射疫苗，這是好的趨勢。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言