MLB／要作客藍鳥打球 紅襪兩主力妥協接種疫苗

加拿大政府規定，外國人必須完整接種疫苗才能入境，為了要作客藍鳥隊賽事，紅襪隊游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）、二壘手阿洛尤（Christian Arroyo）妥協了，兩人都已接種疫苗。

紅襪隊去年接種疫苗人數比例未達到85%的放寬防疫標準門檻，其中未注射疫苗到就有波賈茲、阿洛尤兩人，但今年球季因應加拿大規定，阿洛尤在封館期間接種，波賈茲則未透露時間。

美聯東區球隊今年在多倫多有10場比賽，如果無法證明接種疫苗，比賽期間將被列入限制名單無法參加，而且根據新版勞資協議，這段時間也不會計薪。

對於兩位球員選擇接種疫苗，紅襪隊總裁甘乃迪（Sam Kennedy）表示：「我知道有幾位球員原本沒有接種的，現在都注射疫苗，這是好的趨勢。」