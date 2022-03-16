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MLB／比照厄文 洋基、大都會球員未打疫苗主場不能打
洋基球員沒打疫苗，要擔心不只是無法作客藍鳥隊，就連在自家主場都無法出賽，紐約現行規定就是如此，NBA籃網隊的厄文（Kyrie Irving）就是例子。
根據「紐約每日新聞」報導，紐約市政府發言人表示，洋基隊與大都會隊的球員，如果沒有接受疫苗注射，將無法在主場出賽，不過規定可能跟著疫情的轉變而有所調整。
洋基隊總裁拉文（Randy Levine）目前正在與市政府溝通此事，而球員工會也透露，希望從室內、室外運動不同的角度，去協助球員在洋基或是大都會球場出賽。
外傳洋基主力賈吉（Aaron Judge）未注射疫苗，他今天迴避談論此事，「船到橋頭自然直，很多事情都會改變，所以我現在不是太擔心。」
而大都會隊雖有阿隆索（Pete Alonso）、薛則（Max Scherzer）等人在去年已接受疫苗注射，但去年全隊注射疫苗的比例未達85%的門檻，無法放寬防疫限制。
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