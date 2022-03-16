MLB／奪MVP仍有渴望 大谷翔平：我變更壯了

日籍投打「二刀流」好手大谷翔平去年球季繳出MVP身手，但他不會因此滿足，而是希望將這樣的表現延續5到10年，今年球季他也做出改變，最明顯的是：「我變得更壯了。」

大谷翔平昨天進行打擊練習，今天進牛棚練投24顆，接著接受春訓首次的媒體訪問，吸引了多達55家電視台，去年球季46轟、26盜、9勝2敗、防禦率3.18、156次三振等成績，不僅為他在季後贏得多個獎項，也贏得全球關注。

「我認為做一樣的事情是無法取得跟去年一樣的成績。」大谷翔平對自己有更高期望，「我要變得更好，技術上還有進步空間，身體上我已經變得比去年更強壯，這是好的開始。」

增強控球是大谷的一個目標，他說：「被敲安打我無法控制，但會不會投出保送我可以控制，去年下半季我的控球有變好，我希望延續到今年球季。」去年大谷翔平上半季67局投出35次保送，下半季63.1局則只有9次。

休賽季期間大谷的訓練沒有太多改變，花了些時間到Driveline訓練中心在亞利桑那的分部調整投球機制，另外也在2月時跟捕手史塔西（Max Stassi）一起練習。

史塔西說：「我接了一些球，他看起來很不尋常，無法對他加上任何限制，他比過去更加飢渴，我知道他想投更長局數，我想今年會是另一個不可思議的一年。」

而2023年球季之後，大谷翔平將成為自由球員，外界也關心大谷是否會與天使隊提前續約，大谷表示，目前春訓才是他的重點，「我會專注在這個球季上，無論談約是否在球季中發生，那都交給我的經紀人」。