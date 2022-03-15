MLB／塞揚王牌狄葛隆計畫跳脫合約 仍盼終身都留大蘋果

大都會塞揚王牌狄葛隆（Jacob deGrom）今宣布要在今年賽季結束後跳脫合約，外媒不認為狄葛隆是厭倦待在大蘋果，反倒像是在對大都會施壓。

33歲的狄葛隆曾是兩屆塞揚獎得主，2019年3月和大都會簽下5年1.375億美元合約，包含2022年賽季的逃脫選項，若不選擇逃脫，可以保障到2023年球季，去年開季前雙方有試圖談延約，不過未能達成共識，雖他賽季表現仍十分穩定，拿下7勝2敗，防禦率1.08，但因手肘傷勢下半季完全沒有出賽。

狄葛隆今天在大都會春訓基地表示，「跳脫合約就只是棒球商業的一部分，我不會讓它影響我的表現，我對這支球隊充滿期待，我之前也說過，我很喜歡待在這裡，若能整個職業生涯都待在這裡真的會很酷，不過我的計畫仍是跳脫合約。」

狄葛隆今天也表示自己手臂狀況很好，展現出想要完整出賽的決心，「我已經準備好先發30場。」