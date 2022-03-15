MLB／傳鈴木誠也5年約加入教士 IG打臉日媒：是假新聞

鈴木誠也今年也想闖進大聯盟，隨著自由市場越來越熱絡，日媒多家媒體竟爆料鈴木誠也已與教士談妥5年7500萬美元合約，今天凌晨鈴木誠也親自闢謠，在IG限動表示這是假消息。

據多家日媒報導，鈴木誠也於13日拜訪教士高層，雙方達成5年7500萬美元的共識，將成為日籍野手轉戰大聯盟的最大約，比過去2008年福留孝介、松井秀喜都還高。

不過鈴木誠也稍早在IG發文駁斥假消息，他放了一張做鬼臉的照片並用英文寫下，「有很多說我已經做出決定的報導，但他們全都是假的，我的臉已經說明我的心情。」數小時後他又用日文告訴大家，「真的還沒做決定，請小心假消息！」

《洛杉磯時報》專欄作家赫南德茲（Dylan Hernandez）也確認鈴木誠也尚未做出決定，目前有6到7支球隊正在搶他，大聯盟記者海曼（Jon Heyman）則表示，除教士隊以外，還有道奇、紅襪、巨人、水手、小熊等對他有興趣。