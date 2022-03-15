MLB／投入春訓好開心 大谷翔平第一天就炸裂460呎

天使隊「二刀流」大谷翔平投入練球首日就開轟連連，43次揮擊，共有8球出牆，最遠飛行距離460呎，練球過程掛滿笑容，迎接新賽季的好心情藏不住，「神鱒」楚奧特（Ｍike Trout）也期待今年在打線上能健康合體。

天使去年幾乎只靠大谷獨撐大樑，去年打下年度MVP賽季，蓄勢待發迎向今年球季，早在1月就已赴美，直到上周確定封館解除，終於可以向球隊報到，昨天抵達天使春訓基地，今天投入練球。

大谷參與打擊練習，43次揮擊敲出8轟，最遠飛行距離達460呎，終於能與團隊一起訓練，也讓他頻頻展現笑容。

楚奧特去年因傷只打了36場比賽，對天使戰情衝擊頗大，他在今天受訪提到去年自己、瑞登及大谷在打線合體出擊的場次大約只有15、16場，「我也跟翔平說，今年會有不同，我們兩人都很期待今年賽季。」對於大谷今年賽季又會有怎樣的驚人演出，楚奧特說：「我想這裡的每個人都很期待今年的大谷。」