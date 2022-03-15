MLB／再度重返國聯中區 「海賊王」這次改當釀酒人

在大聯盟結束封館後，自由市場也開始熱絡起來，明星外野手「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）離開待了3季的費城人，下季改當釀酒人。

35歲的麥卡臣的全盛時期主要是在效力海盜9年的時光，在這期間他一共五度入選明星賽、4座銀棒獎、1座金手套，並在2013年拿下國聯MVP，是球隊重要的核心球員，因此被稱為「海賊王」。

不過2018年麥卡臣被海盜送往巨人，該年夏天再遭交易到洋基，隔年他和費城人簽下3年5000萬美元合約，去年出賽144場，繳出打擊率2成22、27轟、攻擊指數0.778的成績。

上個賽季結束後費城人拒絕麥卡臣2022年賽季的選擇權，讓這位明星野手再度投入自由市場，今天確定他將回到熟悉的國聯中區，改披釀酒人戰袍，展開生涯新篇章。