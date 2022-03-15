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MLB／交易紅人2重砲添火力 水手盼終結20年無緣季後賽

聯合新聞網 / 綜合報導
紅人今將明星外野手溫克(左)、三壘手蘇亞雷斯(右)兩名重砲送往水手。 美聯社
紅人今將明星外野手溫克(左)、三壘手蘇亞雷斯(右)兩名重砲送往水手。 美聯社

大聯盟結束封館，各隊開始重啟交易，在重建路上的紅人今將明星外野手溫克（Jesse Winker）、三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）送往水手，換回4名選手。

溫克上季在紅人敲出生涯新高24轟、外帶.305/.394/.556的打擊三圍，是隊上唯二打擊率超過3成的球員，季中首度獲選明星賽。蘇亞雷斯去年則是轟出球隊第二多發的全壘打31支，帶有79分打點，但打擊率不盡理想僅1成98，且吞下171次三振。

水手總管狄波托（Jerry Dipoto）對於球隊季前的補強感到相當滿意，「我們非常高興能獲得兩位全明星等級的球員，溫克在過去兩季是聯盟最頂尖的進攻火力之一，而蘇亞雷斯長期都以大砲火力著稱。」

去年美聯外卡競爭十分激烈，水手最終仍和晉級失之交臂，寫下連續20年無緣季後賽的悲慘紀錄，對此水手總管替今年設下目標，就是要闖進季後賽，「我們今年的目標就是能打進季後賽，也認為這次的補強可以為打線帶來深度與影響力，讓我們能競逐那些席次。」。

紅人在送出陣中兩名大將後，從水手換來右投鄧恩（Justin Dunn）、外野手弗萊利（Jake Fraley）、2019年第二輪選秀新人威廉森（Brandon Williamson）、以及一位日後待指名球員。

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