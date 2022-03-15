MLB／絕口不提弗里曼 勇士總管痛到哭了：他不會回來了

勇士隊今天向運動家隊交易換來一壘手歐森（Matt Olson），等同宣告放棄當家主砲弗里曼（Freddie Freeman），總經理安索普洛斯（Alex Anthopoulos）受訪時，淚水在眼眶裡打轉，他坦承知道弗里曼回不來了，「這是我所做過最艱難的一筆異動」。

弗里曼17歲就來到勇士陣中，大聯盟生涯已在這裡度過12年，去年與團隊一圓世界大賽冠軍，季後成為自由球員，外界原本預期他回歸勇士的機率高，但雙方價碼沒有交集，加上豪門球隊參戰，也讓勇士認清現實。

勇士今天與運動家完成4換1交易案，勇士得到明星一壘手歐森，形同退出競爭弗里曼。 美聯社

勇士今天與運動家完成4換1交易案，勇士得到明星一壘手歐森，形同退出競爭弗里曼。安索普洛斯承認，他在昨天已經認清，弗里曼不會回來了，也是在這個時間點，他知道必須全力搶下歐森。

「歐森是最好的一壘手之一。」安索普洛斯承認，以他個人情緒來說，這是他所做過最艱難的一筆異動，他未提到弗里曼的名字，但外界都知道他指的是這筆交易背後的含義。

歐森為亞特蘭大土生土長，這筆交易案讓他回到家鄉，他表示，「顯然地，我熟悉亞特蘭大，這對我來說是個不可思議的地方，是世界大賽冠軍隊，又是我的家鄉，如果要我選個地方出走，那就是亞特蘭大，我對此非常期待。」