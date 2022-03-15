MLB／去年為了「油」吵架 唐納森、柯爾當隊友先解心結

洋基昨天完成重磅交易，前美聯MVP唐納森（Josh Donaldson）披上條紋衫，去年與洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）、教頭布恩（Aaron Boone）的隔空開火，也重新躍上版面，今天3人坐下來把話說開，目標全力對準世界大賽冠軍。

洋基、雙城隊昨天完成2換3交易案，唐納森改披洋基球衣最受矚目，另類焦點是去年油的話題發燒時，唐納森曾暗諷柯爾就是使用外部物質的最大嫌疑者，布恩當時力挺子弟兵，不理會唐納森言論。

總經理凱許曼（Brian Cashman）坦言，是在交易完成後才通知柯爾，「由於去年的事件，我欠他一通電話。」他向柯爾表示，球團針對戰力需求完成了一筆交易案，他不確定柯爾的感受，「我告訴他，如果這會造成問題，那這就是我們必須努力的。」

柯爾對此表示他沒有意見，也很大器說：「如果你想要全力打造冠軍隊，這些事情一點都不重要。」

唐納森主動表態，希望今天向洋基報到後，能先與柯爾、布恩坐下來聊聊，布恩證實：「我們3人在我的辦公室聊了一陣子，有一段很坦率的對話，我想那都已經是過去的事情了，更別說去年也根本未對我們造成問題。」

柯爾也稱他們有一段很棒的對話，接下來成為隊友，「他是位很特別、很值得一看的選手，如果能和他在同一隊，你會很珍惜，如果是他的對手，那他就是你要攻克的對象。」

唐納森則坦言，去年的事件造成不小話題，這次對話是必要的，「首先我要強調的是，我當時說的是這是全聯盟的問題，我會點名柯爾，是因為他是在那次事件後第一個投球的人。」他強調現在大家的目標一致，「今天我們坐在一起，我們的共同目標就是為紐約洋基贏得冠軍。」