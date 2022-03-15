MLB／遭撞車翻三圈 大都會重砲阿隆索慶幸自己還活著
大都會重砲手阿隆索（Pete Alonso）在春訓開始前發生一場大車禍，車子翻了三圈幸好安然無恙，他接受訪問時直呼「很感激自己還活著。」
上週日阿隆索在準備前往春訓的路上，卻慘遭一輛闖紅燈的車撞擊，整台車翻了三圈才停下來，阿隆索踢開擋風玻璃後才逃身，據警方表示，這起車禍發生在坦帕當地時間約下午6點30分。
雖然車禍現場慘不忍睹，阿隆索本身並無大礙，依舊順利抵達春訓，並告訴媒體自己幾乎是在鬼門關前走一遭，「昨天我遭遇嚴重車禍，對我來說今天能來到這裡很特別，這是非常特別的春訓，因為昨天是一次非常接近死亡的經歷，我很慶幸我還活著還很健康，真的很感激。」
當時阿隆索的妻子則是開著另一台車，她親眼目睹整個事發經過，「我以為我的丈夫要死在我眼前，幸好他沒事，這真的是奇蹟，我永遠不會忘記那種感覺。」
Pete Alonso’s wife, Haley, just posted this video on her Instagram of Pete’s car after his crash yesterday. Pete said today the car flipped three times and he had to kick out the windshield to escape. pic.twitter.com/L1h5KWvnvc— Stephanie Apstein (@stephapstein) March 14, 2022
Pete Alonso was in a serious car accident yesterday, with his car flipping over three times.— SNY (@SNYtv) March 14, 2022
"This is a really special spring training because yesterday was a close experience with death. I'm really thankful to be here." pic.twitter.com/5Sc0EInIbm
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