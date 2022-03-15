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MLB／遭撞車翻三圈 大都會重砲阿隆索慶幸自己還活著

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會重砲阿隆索在春訓開始前發生一場大車禍。 路透社
大都會重砲阿隆索在春訓開始前發生一場大車禍。 路透社

大都會重砲手阿隆索（Pete Alonso）在春訓開始前發生一場大車禍，車子翻了三圈幸好安然無恙，他接受訪問時直呼「很感激自己還活著。」

上週日阿隆索在準備前往春訓的路上，卻慘遭一輛闖紅燈的車撞擊，整台車翻了三圈才停下來，阿隆索踢開擋風玻璃後才逃身，據警方表示，這起車禍發生在坦帕當地時間約下午6點30分。

雖然車禍現場慘不忍睹，阿隆索本身並無大礙，依舊順利抵達春訓，並告訴媒體自己幾乎是在鬼門關前走一遭，「昨天我遭遇嚴重車禍，對我來說今天能來到這裡很特別，這是非常特別的春訓，因為昨天是一次非常接近死亡的經歷，我很慶幸我還活著還很健康，真的很感激。」

當時阿隆索的妻子則是開著另一台車，她親眼目睹整個事發經過，「我以為我的丈夫要死在我眼前，幸好他沒事，這真的是奇蹟，我永遠不會忘記那種感覺。」

車禍 鬼門關 擋風玻璃

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