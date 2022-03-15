MLB／看新聞才知道 楚奧特自認還很勇先不讓出中外野

天使教頭麥登（Joe Maddon）昨天拋出有意將楚奧特（Mike Trout）移往左外野的想法，1天內轉念，楚奧特昨天看了報導後，今天與教頭洽談，獲得應允留在中外野，楚奧特說：「我熱愛中外野」。

楚奧特去年因右小腿傷勢，整季僅出賽36場，麥登考量到他才剛經歷大傷，希望將他移往左外野減輕負擔，但還需與他本人討論過後才會定案。

楚奧特昨天看了推特才得知此事，「老實說，確實嚇到我了。」他也證實去年麥登曾在板凳上向他提過這件事，但由於只是很短暫的對話，他並不知道教練團認真在考慮。

天使今天練球展開前，楚奧特先與麥登、總管梅納西（Perry Minasian）碰面，表達自己想法，隨後麥登主動向媒體宣布，楚奧特今年將會續留中外野，「他感覺自己還很強壯，現在狀況很好，既然每件事都沒有問題，那他會繼續留在中外野。」

當家球星看了新聞才知道教頭想法，媒體也針對此事問起麥登，而他解釋先前由於封館，無法與球員聯繫，才造成這個狀況，雙方已經說明清楚，並未讓楚奧特有疙瘩。

楚奧特坦言，自己喜歡中外野，但也知道隨著年紀愈來愈大，勢必會有接受讓位的時刻到來，他向球團表明，若球隊有需要，他願意接受任何安排，但若是考慮到他的健康狀況，他自認扛162場中外野沒有問題。

楚奧特說：「我還有9年合約，所以我能預見會有那麼一天，我可能必須移到角落外野，他們告訴我這是取決於我的身體狀況，他們希望我可以出賽162場，但以目前來說，我想守中外野。」