MLB／教士游擊洞誰來補？教頭點名金河成

教士隊開季前傳出壞消息，游擊強打塔提斯（Fernando Tatis Jr.）左手腕骨折，至少缺賽3個月，接下來誰來補他的洞？新教頭梅爾文（Bob Melvin）點名3個人，其中包括韓籍內野手金河成。

塔提斯至少缺席3個月，教士折損游擊大將，但梅爾文仍抱持樂觀，「這絕對是打擊，但這也會為其他人開啟機會。」

他點名陣中3名可以補上游擊的選手，「我們去年簽下金河成是有理由的，他接下來將會獲得許多機會；柯朗沃斯（Jake Cronenworth）也能守游擊，我們也會看看阿布姆斯（CJ Abrams）能成長到哪裡。」阿布姆斯為百大新秀排名第6、教士農場第1的大物游擊。

金河成以4年合約赴美，去年出賽117場、298打席，繳出打擊率2成02、8轟，今年將展開第2年的挑戰，他也充滿期待，他笑說今年春訓與去年感受「200%不同」，現在的他更自在了。

「如果我有穩定的出賽機會，我有信心我可以打得出來、可以繳出好的數據。」金河成表示，他對自己的守備有信心，可以帶給球隊扎實、穩定的演出，「但如果講到打擊，如果我有穩定的出賽機會，我知道我可以更好。」

金河成在休賽季與姜正浩一起自主訓練，修正揮棒軌跡，他表示，「我最希望從他（姜正浩）身上得到的建議，是關於他的大聯盟經驗，我認為他是最成功的亞洲野手之一，所以我希望得到他的建議。」