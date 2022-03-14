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MLB／去年暗示柯爾借助外部物質 唐納森跳槽洋基好玩了

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
唐納森。 擷圖自推特
唐納森。 擷圖自推特

洋基、雙城隊今天達成「2換3」交易案，其中最受矚目是雙城明星三壘手、前美聯MVP唐納森（Josh Donaldson），改披洋基球衣後，至少2到3個球季和柯爾（Gerrit Cole）同隊，兩人去年的恩怨又被紐約郵報拿來大做文章。

唐納森生涯11年締造251轟、728分打點紀錄，長打火力十分被期待，柯爾更是洋基王牌，去年16勝拿下美聯勝投王 、生涯9年累積117勝，兩人成為隊友後如何相處，勢必成為洋基球迷關心的焦點。

唐納森曾在去年6月對柯爾意有所指，暗示他在投球時使用外部物質，當時唐納森說：「在4位小聯盟投手被禁賽10場後，柯爾的轉速掉了，這難道只是巧合嗎？這有可能嗎？」

柯爾6月4日對光芒隊先發5局，失5分吞敗，唐納森認為柯爾在敏感時機可能未用外部物質，結果球的轉速下滑，成績才會不理想。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）當時回應，不在意唐納森的言論，相信柯爾光明磊落，不會在手套抹上任何東西。

柯爾6月10日在雙城主場登板，投6局失兩分奪勝，直球均速高出其他比賽，飆出9次三振有兩次賞給唐納森， 擺明就是要給他好看。

這兩位大咖想都沒想到，9個月後竟然變成隊友，柯爾今年登板時，唐納森要站在他的右後方守備，紐約媒體大概已經迫不及待看好戲了。

柯爾 洋基

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