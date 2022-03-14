MLB／2千萬俱樂部已有45人達陣 柳賢振是唯一亞洲代表

基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）在過去幾天二度轉隊，才剛去到雙城沒多久，隔天就被送到紐約穿上條紋戰袍，他坦言「好像連2天經歷『開學第一天』」，而他也大方承認自己從小就是洋基球迷。

2022-03-16 11:52