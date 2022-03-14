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MLB／2千萬俱樂部已有45人達陣 柳賢振是唯一亞洲代表

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
藍鳥隊韓籍強投柳賢振。 美聯社
藍鳥隊韓籍強投柳賢振。 美聯社

大聯盟勞資爭議落幕，自由球員市場重新開啟，本季年薪超過1千萬美元已有120人，金字塔頂端的「3千萬俱樂部」成員也有14人，在4月8日新球季開打前，高薪族還會更多。

大都會隊投手薛則（Max Scherzer）年薪超過4333萬美元，是史上首位年薪突破4千萬大關的球員，天使隊楚奧特（Mike Trout）3711萬美元落居第2，同為天使的瑞登（Anthony Rendon）3657萬美元排名第3。

洋基隊退役名將羅德里奎茲（Alex Rodriguez）是史上首位年薪突破2000萬美元的球員，2001年在遊騎兵隊2200萬美元，成為轟動全球棒壇的大事；如今「2千萬俱樂部」已非相當罕見，本季已有45人達陣，藍鳥隊南韓左投柳賢振（年薪2200萬美元）是唯一亞洲代表。

目前自由球員市場還有不少大咖球員，柯瑞亞（Carlos Correa）、布萊恩（Kris Bryant）、史托瑞（Trevor Story）、弗里曼（Freddie Freeman）都是代表性人物，新身買相當值得期待。

天使 自由球員

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