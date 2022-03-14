MLB／衛冕軍勇士開訓少了弗里曼 洋基、道奇虎視眈眈

衛冕世界大賽冠軍的勇士隊，今天在佛羅里達州春訓基地開訓，重量級球員弗里曼（Freddie Freeman）當然沒有前往報到，新球季離開老東家的機會很大，洋基、道奇隊都對這位32歲球星虎視眈眈。

弗里曼在2007年選秀會第2輪被勇士挑中，2010年登上大聯盟打了20場比賽，接下來連續11季都是先發主力，前年奪下國聯MVP，去年更幫球隊贏得暌違26年的世界大賽冠軍，在隊史占有重要地位。

勇士投手摩頓（Charlie Morton）表示，看到球場內的冠軍旗和退休背號，如果弗里曼再待幾年，背號一定會被退休，但他也要得到公平合約才行。

弗里曼過去在勇士出賽1565場，繳出打擊率2成95、全壘打271支、打點941分的成績，包括去年3成、31轟、83分打點，得120分也是國聯球員最多。

儘管弗里曼早就表明繼續效力勇士的態度，但一直無法得到滿意的合約，美國媒體指出，不只洋基、道奇，甚至藍鳥隊也可能加入搶人大戰，畢竟他是目前自由球員市場評價頂尖的球員之一。

勇士老教頭史尼克（Brian Snitker）對此事非常低調，強調有用簡迅連絡弗里曼，聊聊家庭的事，一切和工作無關，他說：「我們從去年封王遊行後就沒碰面了，他是我一輩子的好友。」