MLB／獲洋基春訓邀請 前悍將邦威力拚進軍大聯盟

紐約洋基今公布大聯盟春訓40人名單之外的邀請球員，前富邦悍將洋投邦威（Manny Banuelos）、曾獲三屆金手套中外野手英西亞提（Ender Inciarte）名列其中。

邦威在2020年季中來台獻技，兩個賽季總計出賽19場，累積7勝5敗，101局投球飆出126次三振，被敲85支安打，防禦率2.76，去年邦威為了參加奧運離開台灣，奧運結束後則是待在墨西哥聯盟，出賽10場比賽繳出4勝3敗、防禦率2.60的成績單。

近日大聯盟勞資談判達成協議，99天封館終於告終，洋基今天公布大聯盟春訓的邀請球員名單，邦威名列其中，若他能把握機會進入最終26人名單，這將是邦威繼2019年後首度登上大聯盟舞台。

此外，前勇士明星外野手英希亞提也被洋基邀請參加春訓，他曾在2016至2018賽季連續3年拿下國聯金手套，2017年寫下201支安打、11轟、22次盜壘、打擊率3成04的不俗表現，也在該年獲選生涯唯一一次明星賽。