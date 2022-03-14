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MLB／藍鳥網羅菊池雄星是好棋或賭博？外媒點出他的罩門
大聯盟結束封館讓自由市場開始熱絡，前水手日籍投手菊池雄星也找到新東家，和藍鳥以3年3600萬美元（約台幣10.2億元）達成共識，外媒撰文探討這筆合約，究竟是明智的網羅還是愚蠢的賭博。
菊池雄星大聯盟生涯首兩年防禦率都超過5.00，好不容易去年上半季表現趨於穩定，防禦率一度下修至3.18，但下半季又遇到亂流，投球狀況極度不穩，甚至一度被教練團移至牛棚出賽，菊池雄星在大聯盟共累積15勝24敗，防禦率4.97，去年球季是7勝9敗，防禦率4.41。
上個賽季結束後，他利用選擇權跳脫合約，由於勞資談判封館99天，讓談約中斷，不過仍傳出多支球隊對他有興趣，最終選擇加盟藍鳥，簽下3年3600萬美元的合約，未來3年年薪分別是1600萬、1000萬、1000萬。
《Yahoo Sports Canada》指出，菊池雄星無疑是一名充滿天賦的投手，但他表現起伏太大，去年曾投出無懈可擊的投球內容，卻又出現過大量失分的表現，因此簽下他確實帶有風險。
報導點出，菊池雄星最大的問題還是在控球，過去他的直球容易集中在紅中區，拿手武器「變速球」也有偏高的狀況，若菊池雄星能克服這些課題，他完全能勝任藍鳥先發投手一職，反之，藍鳥也有可能是做了一個錯誤的投資。
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