MLB／慶祝搞定勞資談判 薛則：我大醉一場

身為球員工會代表又背著最高薪頭銜，大都會投手薛則（Max Scherzer）在封館期間承受著談判的壓力，隨著新版勞資協議出爐，球員終於可以回到球場打球，薛則的慶祝方式是「我大醉了一場」。

今年的勞資協商確實不容易，球員工會與大聯盟先在佛羅里達有過連續9天的密集會議，其中一場還連續開了16.5小時，之後轉戰紐約繼續討論，終於在3月11日敲定協議，結束長達99天的封館日子。

薛則表示，自己很享受在第一線談判，「困難的地方是，我需要打非常多的電話，好讓其他人知道這些訊息。」他也很開心這段協商終於結束，「是好是壞可以晚點討論，但我們讓棒球回來了。」

終於不用再談判後，薛則是如何慶祝的呢？他笑說：「我大醉了一場。」薛則喜好杯中物不是秘密，去年道奇隊在外卡戰贏球後，先發的薛則喝了不少，受訪時沒穿上衣，還說：「我醉了，沒辦法說話。」

薛則今天與大都會隊會合後，就開始牛棚練投，他表示先前已在私人的訓練基地進行3局50球的模擬比賽，雖然春訓時間從過往的6周變成3周半左右，但他認為要在開幕前將投球數拉到100球是沒有問題的。

「這不是正常的春訓。」薛則說：「你必須要去適應，要知道如何安排課表，知道目前進度、未來方向，要知道身體的狀況，而我也有經驗，我很老了，我已經是棒球界的活化石了，所以我知道該怎麼做。」