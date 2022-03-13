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MLB／大都會挖運動家王牌投手 與薛則、狄葛隆連線

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大都會隊今天又交易來運動家隊王牌投手巴塞特。 美聯社
大都會隊今天又交易來運動家隊王牌投手巴塞特。 美聯社

有了薛則（Max Scherzer）、狄葛隆（Jacob deGrom）還不夠，大都會隊今天又交易來運動家隊王牌投手巴塞特（Chris Bassitt），組成三張Ace等級的先發輪值。

33歲的巴塞特生涯初期表現並不出色，但在動完韌帶重建手術後，2018年開始累積拿下29勝14敗，防禦率3.23，412局裡投出396次三振，去年球季更繳出12勝4敗、防禦率3.15的優異成績，也入選明星賽肯定。

運動家隊有意降低團隊薪資才有了這筆交易，不過大都會隊也須付出代價，換出的兩名投手金恩（J.T. Ginn）和歐勒（Adam Oller），其中金恩是大都會排名前二的新秀之一，而且巴塞特今年季後就可成為自由球員。

大都會原本就有狄葛隆作為招牌，加上薛則、巴塞特、沃克（Taijuan Walker）、卡拉斯科（Carlos Carrasco），先發陣容堅強，不過健康仍是隱憂。

狄葛隆與卡拉斯科去年都有傷病問題，而薛則則是在去年季後賽出現「死臂」狀況，加上37歲的年紀、生涯投了超過2600局，都亮起黃燈。

大都會 狄葛隆 薛則

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