MLB／3年3600萬美元簽下菊池雄星 藍鳥輪值超完整
日籍投手菊池雄星將轉投藍鳥隊，大聯盟官網今天報導，雙方就3年3600萬美元（約台幣10.2億元）的合約達成共識，藍鳥隊的先發輪值更加完整。
藍鳥隊搶在封館前先7年1.31億美元的延長合約綁定貝瑞歐斯（Jose Berrios），又以5年1.11億美元簽下自由球員高斯曼（Kevin Gausman），加上原有的柳賢振、新秀馬諾亞（Alek Manoah），先發一到五號都已齊備，另外還有史崔普林（Ross Stripling）、哈奇（Thomas Hatch）等多個選項。
菊池雄星是在2019年從日職轉戰大聯盟，與水手隊簽下基本3年、最長7年的合約，不過3年一到水手未選擇執行4年6600萬美元合約，菊池雄星也未執行1300萬美元的球員選擇權，讓菊池成為自由球員，但來不及在封館前談好新約。
菊池雄星在大聯盟累積15勝24敗，防禦率4.97，去年球季是7勝9敗，防禦率4.41，封館後仍傳出多支球隊對他有興趣，最終選擇加盟藍鳥隊。
根據「USA Today」記者南丁格爾（Bob Nightengale）指出，菊池雄星這分合約為遞減式，今年年薪1600萬美元，接下來兩年都是1000萬美元。
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