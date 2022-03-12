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MLB／大谷翔平13日報到 日媒看好開幕戰二刀流

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日籍好手大谷翔平預計明天與天使隊會合，他也是目前天使隊最有機會擔任開幕戰先發的投手。 法新社
日籍好手大谷翔平預計明天與天使隊會合，他也是目前天使隊最有機會擔任開幕戰先發的投手。 法新社

隨著大聯盟在昨天結束封館，日籍好手大谷翔平預計明天與天使隊會合，他也是目前天使隊最有機會擔任開幕戰先發的投手，在球季第一場就展現二刀流之姿。

日本記者今天到了天使隊春訓球場，但並沒有看到大谷翔平出現，只有少數球員出現，球隊公關表示，明天的集合日大谷才會報到，現場不少球迷也在問：「大谷不會來嗎？」可見其關注度。

天使隊預計明天是球員報到體檢日，14日開始訓練，而根據大聯盟今天公布的春訓賽程，天使第一場比賽是18日作客對戰運動家隊，經過18場比賽後，就要迎接球季正式開打。

大聯盟今年因勞資爭執，開幕日延後到4月8日，天使隊的開幕戰將在主場迎戰太空人隊，日本媒體分析，天使隊今年雖然補強了辛德賈德（Noah Syndergaard），但他去年因手肘開刀僅出賽2場，以大谷翔平扛起開幕戰先發機會最大。

大谷翔平若擔任開幕戰先發投手，將是日籍選手第7人，而今年受到封館影響，春訓時間從5周縮短成3周，大谷翔平雖然在1月中就返美，但在此之前只能在民間訓練中心自主調整。

天使 大谷翔平 大聯盟

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