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MLB／明年再戰FA市場 克蕭1年約續留道奇：我很健康

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
克蕭最終決定回歸老東家，與道奇隊簽下1年1700萬美元（約台幣4.8億元）的合約。 法新社
克蕭最終決定回歸老東家，與道奇隊簽下1年1700萬美元（約台幣4.8億元）的合約。 法新社

作為今年頂級自由球員之一，克蕭（Clayton Kershaw）最終決定回歸老東家，與道奇隊簽下1年1700萬美元（約台幣4.8億元）的合約，保留明年再戰自由球員市場的可能性。

根據「ESPN」報導，克蕭與道奇隊已同意這份合約，其中還包括500萬美元的激勵獎金，這也代表克蕭生涯第15個年頭將繼續披上相同球衣。

克蕭拿下過三屆塞揚獎、八次入選明星賽，在道奇累積185勝，不過去年球季因為左前臂及手肘不適，下半球季缺席不少場次，也無法參與季後賽。

在簽約消息出現後，克蕭也在個人推特放上自己穿著道奇球衣的照片，並說：「我們回來了。」而根據「the Athletic」報導，克蕭表示，自己目前很健康，只是進度比起過去稍微有點落後。

去年球季後，道奇並未對克蕭提出1840萬美元的合格報價，當時球團說法是，球隊仍想找回克蕭，但在他準備好談約之前，不會給他壓力，而外界也有傳出克蕭有意回到家鄉德州的球隊效力。

克蕭 道奇 自由球員

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