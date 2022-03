MLB／解封！天使「雷神」認錯道歉、「神鱒」發文慶祝

大聯盟今日宣布,為期3個多月封館正式解除,本季將維持162場賽季。對此許多球員感到相當興奮,表示終於可以打球了。天使球星楚奧特(Mike Trout)、辛德賈德(Noah Syndergaard)也在推特上發文慶祝。

在經歷99天的勞資談判後,終於迎來大聯盟解封,並且新賽季也不會縮水、例行賽仍可打滿162場,春訓也即將在14日展開。此外球員們也不會被減薪,自由市場交易也將再度重啟,一切都將重回軌道。

對於先前大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)取消賽季前兩個系列賽一事,「天使神鱒」楚奧特大表不滿並高喊著「我想打球!」,「雷神」辛德賈德甚至在推特上開砲,「大聯盟是在開什麼玩笑?」

如今兩人得知解封消息,也分別在推特做回應。辛德賈德甚至貼出一則有趣影片寫道,「對不起,請原諒我。我當時太憤怒了,請抱抱我!」以幽默的方式向之前怒罵大聯盟的言論表達歉意。楚奧特則寫下,「我們在春訓基地坦帕相見吧!」喜悅之情流露於文字間。