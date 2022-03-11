MLB／解封！天使「雷神」認錯道歉、「神鱒」發文慶祝
大聯盟今日宣布，為期3個多月封館正式解除，本季將維持162場賽季。對此許多球員感到相當興奮，表示終於可以打球了。天使球星楚奧特（Mike Trout）、辛德賈德（Noah Syndergaard）也在推特上發文慶祝。
在經歷99天的勞資談判後，終於迎來大聯盟解封，並且新賽季也不會縮水、例行賽仍可打滿162場，春訓也即將在14日展開。此外球員們也不會被減薪，自由市場交易也將再度重啟，一切都將重回軌道。
對於先前大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）取消賽季前兩個系列賽一事，「天使神鱒」楚奧特大表不滿並高喊著「我想打球！」，「雷神」辛德賈德甚至在推特上開砲，「大聯盟是在開什麼玩笑？」
如今兩人得知解封消息，也分別在推特做回應。辛德賈德甚至貼出一則有趣影片寫道，「對不起，請原諒我。我當時太憤怒了，請抱抱我！」以幽默的方式向之前怒罵大聯盟的言論表達歉意。楚奧特則寫下，「我們在春訓基地坦帕相見吧！」喜悅之情流露於文字間。
I'm sorry, forgive me, I was angry. Hug me! @MLB https://t.co/IY9hXz6dC1— Noah Syndergaard (@Noahsyndergaard) March 10, 2022
href="https://t.co/KC15iDCWZq">pic.twitter.com/KC15iDCWZq
See you in Tempe #LETSGO 💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/aSR5iDECWT— Mike Trout (@MikeTrout) March 10, 2022
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