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MLB／封館解除！ 柳賢振赴美前開30分鐘講座傳授經驗

聯合新聞網 / 綜合報導
藍鳥先發投手柳賢振在赴美前夕，傳授自身經驗給韓火鷹隊。 美聯社
藍鳥先發投手柳賢振在赴美前夕，傳授自身經驗給韓火鷹隊。 美聯社

經過3個多月勞資談判，大聯盟正式宣佈解封、賽季將順利維持在162場，讓因封館吃進苦頭的球員們鬆了一口氣。先前回到老東家韓火鷹隊進行春訓的藍鳥韓籍左投柳賢振，也特別在赴美前傳授自身經驗給隊上後輩們。

柳賢振曾在2006到12年效力韓火鷹，並在2013年赴美挑戰大聯盟。在面臨大聯盟封館僵局之際，柳賢振選擇先回到韓職老東家韓火鷹隊備戰春訓、等待解封那天的到來。

勞資雙方在經歷一連串的協商後，總算在最新的談判上暫時達成共識，大聯盟也宣布賽季將會如期開打、14日將重新展開春訓。隨著大解封消息一出，準備啟程參與藍鳥在佛州春訓的柳賢振，也在前往美國前傳授一些經驗給韓火鷹隊年輕後輩。

受韓華鷹外籍投手教練羅薩多（Jose Rosado Jr.）之請，柳賢振在7日準備了30分鐘的演講，並以過來人身份提醒球員們保持熱忱，「如果球員因自己投球狀況不佳，而陷入低潮或失去對比賽的熱情，就將導致毫無進展與進步。不管身處在怎樣狀況下，都應該全力以赴而不是逃避，要了解到在比賽的過程中，投手是不可或缺的關鍵人物。」

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