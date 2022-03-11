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MLB／維持162場賽季 薛則變泡沫的9千萬又回到口袋中
大聯盟揚言取消不補的賽季前4波系列賽，最終都回到賽程中，本季維持162場賽季，這也代表球員將領到全薪，聯盟最高薪球員薛則（Max Scherzer）原已變泡沫的9千多萬，又回到他的口袋了。
薛則趕在去年封館前，與大都會簽下3年1.3億美元合約，平均年薪4333萬美元，為大聯盟史上最高年薪球員，原本隨著大聯盟接連取消前2波、前4波系列賽，他的薪水也在不斷縮水中，賽程每少一天就要損失23萬2975美元（約台幣661萬）。
薛則同時身兼球員工會代表，他曾霸氣喊話：「我看過其他選手的遭遇，我願意為他們挺身戰鬥，願意犧牲我的薪水，確保他們能獲得他們所應得的。」
昨天大聯盟原已取消賽季前14天、4波系列賽，薛則的14天薪水合計326萬1650美元（約台幣9255萬元），若以新版勞資協議的本季底薪70萬美元來看，最低薪選手也將短少5.27萬美元（約台幣150萬），但今天雙方達成新版勞資協議，維持162場賽季打好打滿，也代表球員本季將領到全薪，避免荷包失血。
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