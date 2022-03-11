MLB／海外賽有6地 台灣能入選成亞洲站？

大聯盟與球員工會終於通過新版勞資協議，新球季宣告啟動，雙方也針對未來的海外賽達成共識，明年起將到美國以外的6個地點舉辦賽事，亞洲舉辦的城市未定。

為了增加海外賽事，大聯盟與工會同意未來5年將舉辦海外賽，地點包括墨西哥、波多黎各、倫敦、巴黎、多明尼加，另外亞洲則是僅列出州名未訂出國家或城市。

大聯盟從1996年開始嘗試將例行賽移師海外，亞洲地區以日本最受青睞，在東京巨蛋打過10場比賽，包括2019年的海外開幕戰，讓效力水手隊的鈴木一朗能夠在家鄉宣告引退。

大聯盟雖然未曾在台灣舉辦過例行賽，不過2010年名教頭托瑞（Joe Torre）曾率領道奇隊來台獻技，隔年則是在球季後大聯盟組成明星隊來台，台灣則是以2011年世界盃中華隊為班底，加上王建民、郭泓志、陳偉殷、倪福德、李振昌、鄭凱文等旅外球星應戰。

2020年大聯盟原本有計畫在倫敦、墨西哥舉辦比賽，但因疫情取消，如今暫停了兩年的海外賽事，有望從明年開始重啟。

台灣是否能夠入選成為海外賽的一站，大巨蛋會是關鍵因素，大聯盟亞太區資深副總裁史莫（Jim Small）過去受訪時曾表示，不論示範賽或是例行賽，大聯盟很期待來台打球，但場地很關鍵，有4萬座席加上不受天候影響的大巨蛋是很好的場地。