快訊

俄烏大戰之際看美軍是否協防台灣 美民眾多不願冒險

拒承諾不停電 蘇貞昌反嗆蔣萬安：你承諾反攻大陸

MLB／海外賽有6地 台灣能入選成亞洲站？

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟與球員工會終於通過新版勞資協議，新球季宣告啟動，明年起也確定將到美國以外的6個地點舉辦賽事，亞洲也入列。 美聯社
大聯盟與球員工會終於通過新版勞資協議，新球季宣告啟動，明年起也確定將到美國以外的6個地點舉辦賽事，亞洲也入列。 美聯社

大聯盟與球員工會終於通過新版勞資協議，新球季宣告啟動，雙方也針對未來的海外賽達成共識，明年起將到美國以外的6個地點舉辦賽事，亞洲舉辦的城市未定。

為了增加海外賽事，大聯盟與工會同意未來5年將舉辦海外賽，地點包括墨西哥、波多黎各、倫敦、巴黎、多明尼加，另外亞洲則是僅列出州名未訂出國家或城市。

大聯盟從1996年開始嘗試將例行賽移師海外，亞洲地區以日本最受青睞，在東京巨蛋打過10場比賽，包括2019年的海外開幕戰，讓效力水手隊的鈴木一朗能夠在家鄉宣告引退。

大聯盟雖然未曾在台灣舉辦過例行賽，不過2010年名教頭托瑞（Joe Torre）曾率領道奇隊來台獻技，隔年則是在球季後大聯盟組成明星隊來台，台灣則是以2011年世界盃中華隊為班底，加上王建民、郭泓志、陳偉殷、倪福德、李振昌、鄭凱文等旅外球星應戰。

2020年大聯盟原本有計畫在倫敦、墨西哥舉辦比賽，但因疫情取消，如今暫停了兩年的海外賽事，有望從明年開始重啟。

台灣是否能夠入選成為海外賽的一站，大巨蛋會是關鍵因素，大聯盟亞太區資深副總裁史莫（Jim Small）過去受訪時曾表示，不論示範賽或是例行賽，大聯盟很期待來台打球，但場地很關鍵，有4萬座席加上不受天候影響的大巨蛋是很好的場地。

大聯盟 水手 道奇

延伸閱讀

MLB／張育成投入賽季準備好了 本季年薪至少70萬美元

MLB／162場賽季不打折扣 大谷翔平最快2023年「自由」

MLB／大聯盟結束99天封館 新賽季162場打好打滿

別說不可能 大聯盟球星哈波改披中職戰袍仍有戲

相關新聞

MLB／大聯盟結束99天封館 新賽季162場打好打滿

大聯盟長達99天的封館在今天宣告解除，球團老闆與球員工會同意通過新版勞資協議（CBA），新賽季將在台灣時間4月8日開打，...

MLB／張育成投入賽季準備好了 本季年薪至少70萬美元

大聯盟確定將於台灣時間4月8日開打，40人名單唯一台將張育成也將返美，他在Instagram限時動態留言「封館結束」、「...

MLB／海外賽有6地 台灣能入選成亞洲站？

大聯盟與球員工會終於通過新版勞資協議，新球季宣告啟動，雙方也針對未來的海外賽達成共識，明年起將到美國以外的6個地點舉辦賽...

MLB／自由市場還有待業3大咖 弗里曼已接到洋基聯繫

歷時99天的大聯盟封館終於落幕，自由市場即刻重啟，仍有多位大咖待業中，可望在短時間內迸出重磅合約，柯瑞亞（Carlos ...

MLB／162場賽季不打折扣 大谷翔平最快2023年「自由」

大聯盟解封，本季確定不打折扣、維持162場賽季開打，天使隊「二刀流」大谷翔平取得自由球員的時間也因此不受影響，最快將在2...

MLB／傳勞資達成協議結束封館 新賽季4月8日開打

多家美國媒體今天報導，美國職棒大聯盟（MLB）已跟球員工會（MLB Players Association）就新的勞資合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。