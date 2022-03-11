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MLB／張育成投入賽季準備好了 本季年薪至少70萬美元

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大聯盟確定將於台灣時間4月8日開打，40人名單唯一台將張育成也將返美備戰新球季。 美聯社
大聯盟確定將於台灣時間4月8日開打，40人名單唯一台將張育成也將返美備戰新球季。 美聯社

聯盟確定將於台灣時間4月8日開打，40人名單唯一台將張育成也將返美，他在Instagram限時動態留言「封館結束」、「準備嘍」，迫不及待投入賽季，而在新版勞資協議之下，張育成本季薪資至少70萬美元（約台幣1970萬元），比起去年的57萬1500美元有不少提升。

勞資談判在今天達成協議，守護者隊也隨即發表聲明，感謝球迷的耐心等待，「我們有信心，新版勞資協議將對球員、球團及球迷都是好的，這將激勵我們的年輕陣容，上場打出更棒的比賽、創造更棒的視野。」

去年還以「印地安人」之名出征時，40人名單團隊薪資6324萬美元，排名第29，張育成領的是只比保障薪資略高一點點的57萬1100美元，在今天敲定的新版勞資協議之下，保障薪資提升到70萬美元，還不符薪資仲裁資格的張育成也將受惠。

大聯盟規定，年資滿3年選手符合薪資仲裁資格，而張育成年資為2.007年，談薪主導權仍在球團手中，最快要到今年打完才會有仲裁資格；根據新版勞資協議，至2026年的保障薪資將逐年提升2萬美元。

張育成原訂在1月返美，因封館而在台滯留至今，他也曾在IG上感嘆沒想到此時仍在台灣、懷念比賽的日子，如今終於等到球季確定開打。

守護者隊的春訓將在3天後展開，而本季首戰將在4月9日登場，與皇家隊進行4連戰，主場開幕戰為16日遭遇巨人隊。

張育成 大聯盟 皇家

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