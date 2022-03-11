MLB／162場賽季不打折扣 大谷翔平最快2023年「自由」

大聯盟解封，本季確定不打折扣、維持162場賽季開打，天使隊「二刀流」大谷翔平取得自由球員的時間也因此不受影響，最快將在2023年後「上架」。

按照規定，在大聯盟待172天可取得1年年資，而一般完整賽季為186天，這代表只要賽季縮水超過15天，若球員工會無法根據年資計算與資方達成特殊協議，球員按照正常算法將無法在今年取得完整1年年資，對大谷的影響也曾引起討論。

儘管大聯盟日前已接連宣布取消前2、前4波系列賽，但最終證實只是喊話手段，雙方在今天達成新版勞資協議，今年球季將在4月8日開打，確定維持162場賽季，揚言取消不補的前4波系列賽改期進行。

大谷已在大聯盟出賽4季，今年賽季不縮水，也讓他最快可在2023年成為自由球員，他在去年最終戰被問到與天使延長合約的話題，他當時表態，自己很喜歡這支球隊，但也想要贏球，他對於延長合約抱持開放態度。