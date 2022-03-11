MLB／自由市場還有待業3大咖 弗里曼已接到洋基聯繫

歷時99天的大聯盟封館終於落幕，自由市場即刻重啟，仍有多位大咖待業中，可望在短時間內迸出重磅合約，柯瑞亞（Carlos Correa）、弗里曼（Freddie Freeman）、布萊恩（Kris Bryant）都還待價而沽，甚至傳出洋基在一開市就馬上聯繫弗里曼的經紀人。

去年季後礙於勞資協議即將到期，不少球員、球隊急著簽約，自由市場一開市就誕生多筆大約，包括大都會簽下薛則（Max Scherzer）, 遊騎兵簽下席格（Corey Seager）及塞米恩（Marcus Semien），貝茲（Javier Báez）投奔老虎，新科美聯塞揚瑞伊（Robbie Ray）前進水手。

搶購熱潮停擺了99天，隨著新版勞資協議敲定，自由市場即刻重新起跑，根據CBS Sports整理的今冬50大自由球員，排名第1的柯瑞亞、第3的布萊恩、第5的弗里曼都尚未簽約，其他備受矚目的大咖還包括克蕭（Clayton Kershaw）、史托瑞（Trevor Story）、瑞佐（Anthony Rizzo）等人。

封館結束，柯瑞亞可以好好挑選球隊了。 美聯社

柯瑞亞掛名今冬頭號游擊手上架，除了洋基屢次被點名最積極爭取外，道奇、紅襪、小熊、費城人、天使、水手、紅雀、藍鳥也都被傳是潛在買家。

弗里曼在去年季後原被認為續留勇士的機率高，但雙方價碼沒有交集，在其他球隊出手的情況下，情勢正快速變化中，在今天一重啟自由球員接洽後，洋基也馬上就有不具名人士證實，弗里曼仍在洋基的計畫內。

布萊恩直到兩周前原在大都會的獵才計畫中，但紐約媒體SNY報導，大都會目前已把首要目標轉向牛棚補強，而非競逐強打，布萊恩已不在大都會的雷達上。