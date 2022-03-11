MLB／大聯盟結束99天封館 新賽季162場打好打滿

大聯盟長達99天的封館在今天宣告解除，球團老闆與球員工會同意通過新版勞資協議（CBA），新賽季將在台灣時間4月8日開打，還是維持完整的162場賽程，春訓在3月14日展開，而自由球員交易今天就解封。

雖然之前宣布過要取消開季前四個系列賽，不過今天通過勞資協議後，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示：「我很興奮地說，大聯盟回來了，而且我們會打162場比賽，首先我要對球迷致歉，我知道這幾個月你們受苦了。」

針對新版提議，大聯盟30支球團老闆全票通過，而球員工會包括8名執行委員會在內的一共30名代表，結果是以26票同意、12票反對通過。

新版勞資協議如下：

1. 豪華稅門檻從今年的2.3億美元開始逐年提升，到2026年是2.44億美元。

2. 球員底薪從現行的57萬500美元提升到70萬美元，而且會逐年成長到78萬美元。

3. 薪資仲裁前獎金分潤池為5000萬美元。

4. 季後賽擴增到12隊。

5. 開放球員的球衣、球帽可放上廣告贊助商標籤。

6. 全面施行指定打擊制。

7. 大聯盟球團可在45天前宣布規則改動，如加裝計時器等、禁止布陣等。

8. 實施樂透選秀。

9. 限制球員單一賽季中選擇到小聯盟次數。

10. 國際選秀需在7月25日前決定是否2024年啟動，若通過將廢除選秀補償制度，否則選秀補償制度回歸、國際球員簽約維持原狀。