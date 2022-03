MLB／補強有譜了？ 洋基曾要求看柯瑞亞、菊池雄星體檢報告

儘管洋基有的是錢、又缺游擊手,他們在大聯盟封館前仍未進行大動作補強,然而根據大聯盟記者爆料,洋基其實曾索要柯瑞亞(Carlos Correa)、洛登(Carlos Rodon)和日籍好手菊池雄星的體檢報告,此舉被外媒猜測洋基補強是不是「有譜了」,可能在封館結束後就立刻出手。

據大聯盟資深記者海曼(Jon Heyman)的消息指出,洋基曾在封館前要求游擊手柯瑞亞、左投洛登和菊池雄星的體檢報告。海曼提到,洋基需在先發輪值和游擊防線補強,但自家農場已有沃爾普(Anthony Volpe)和培拉薩(Oswald Peraza)2名游擊大物了,這兩人也將會是洋基是否簽下柯瑞亞的重要關鍵。

日籍左投菊池雄星可能也是洋基補強的人選。 美聯社

先前美國媒體曾點名,洋基隊先發除了王牌柯爾(Gerrit Cole)和蒙哥馬利(Jordan Montgomery)外,塞維里諾(Luis Severino)、柯特斯(Nestor Cortes Jr.)、赫曼(Domingo German)都不夠穩定,因此若能將洛登或菊池雄星排進先發輪值,洋基應該樂意之至。

(Actual baseball news: new daily feature during lockout) Yankees requested/received medicals for free agents Carlos Correa, Carlos Rodon and Yusei Kikuchi pre lockout. Smart to cover bases since 2nd free agency will be frenzied. SS/SP r needs but they do have 2 good SS prospects.