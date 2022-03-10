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MLB／補強有譜了？ 洋基曾要求看柯瑞亞、菊池雄星體檢報告

聯合新聞網 / 綜合報導
大聯盟記者爆料洋基索要柯瑞亞的體檢報告。 美聯社
大聯盟記者爆料洋基索要柯瑞亞的體檢報告。 美聯社

儘管洋基有的是錢、又缺游擊手，他們在大聯盟封館前仍未進行大動作補強，然而根據大聯盟記者爆料，洋基其實曾索要柯瑞亞（Carlos Correa）、洛登（Carlos Rodon）和日籍好手菊池雄星的體檢報告，此舉被外媒猜測洋基補強是不是「有譜了」，可能在封館結束後就立刻出手。

據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）的消息指出，洋基曾在封館前要求游擊手柯瑞亞、左投洛登和菊池雄星的體檢報告。海曼提到，洋基需在先發輪值和游擊防線補強，但自家農場已有沃爾普（Anthony Volpe）和培拉薩（Oswald Peraza）2名游擊大物了，這兩人也將會是洋基是否簽下柯瑞亞的重要關鍵。

日籍左投菊池雄星可能也是洋基補強的人選。 美聯社
日籍左投菊池雄星可能也是洋基補強的人選。 美聯社

先前美國媒體曾點名，洋基隊先發除了王牌柯爾（Gerrit Cole）和蒙哥馬利（Jordan Montgomery）外，塞維里諾（Luis Severino）、柯特斯（Nestor Cortes Jr.）、赫曼（Domingo German）都不夠穩定，因此若能將洛登或菊池雄星排進先發輪值，洋基應該樂意之至。

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